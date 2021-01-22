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Antalya'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 79 şişe ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında V.D'nin evine basın yaptı. V.D'nin evinde yapılan aramalarda 119 adet 5 litrelik bidonlar içinde toplam 595 litre etil alkol, 25 adet etiket ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler V.D'nin sahte içki ticaretinde birlikte hareket ettiğini belirlediği H.B'nin Antalya'daki 2 ayrı adresine de operasyon düzenledi. H.B'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, 79 şişe sahte alkol, 10 litre etil alkol, 10 litre sahte alkol, 11 adet boş içki şişesi, 1 adet beş litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevkedileceği bildirildi.

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