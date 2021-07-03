Antalya'da kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Finike ilçesinde, jandarma tarafından 118 litre kaçak içki ele geçirildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığınca, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, düğün ve benzeri etkinliklerin başlamasıyla birlikte sahte alkollü içki üretiminin engellenmesi amacıyla ilçede denetimler sıklaştırıldı. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Hasyurt Mahallesi'nde R.D'nin ikametinde sahte içki imal edip piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 76 litre rakı,42 litre viski, 8 adet 50 cc viski kiti, 8 adet 50 cc anason kiti, 55 adet boş alkol şişesi olmak üzere toplamda 118 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Şüphelinin gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.