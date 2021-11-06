Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi

Türkiye genelinde müşterek kaçak alkol uygulaması kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Antalya'da 4 bin 160 makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 447 personelin katılımı ile 467 iş yerinde yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 4 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtildi.