Antalya'da kaçak sigara operasyonu

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adet elektronik sigara ve 4 adet likit ele geç irildi.

Antalya'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adeta elektronik sigara ve 4 adet likit, 121 paket tütün, 33 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahsa adli işlem yapıldı.