Antalya'da kaçak telefon operasyonu

Antalya’da gümrük kaçağı 123 cep telefonu ele geçirildi.
Antalya'da gümrük kaçağı 123 cep telefonu ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine baskın yaptı. İş yerlerinde yapılan aramada, 123 kaçak cep telefonu, 2 hırsızlık malı cep telefonu, 34 kulaklık, 11 mikrofon, 11 küçük hoparlör ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., F.D., S.S. ve M.T.'ye idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yerinde çalıntı kaydıyla aranan 2 telefon bulunduran şahsa da idari işlem yapıldı.