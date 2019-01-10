Antalya'da kaçak telefon operasyonu

Antalya'da gümrük kaçağı 123 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine baskın yaptı. İş yerlerinde yapılan aramada, 123 kaçak cep telefonu, 2 hırsızlık malı cep telefonu, 34 kulaklık, 11 mikrofon, 11 küçük hoparlör ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., F.D., S.S. ve M.T.'ye idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yerinde çalıntı kaydıyla aranan 2 telefon bulunduran şahsa da idari işlem yapıldı.