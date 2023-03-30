İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da kaçakçılarla mücadele

Gazipaşa’da 260 adet bandrolsüz sigara ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.

Gazipaşa'da 260 adet bandrolsüz sigara ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya ili Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından durdurulan özel turizm firmalarına ait iki ayrı otobüste çay ve tütün tespit köpeği Zarif ile birlikte yapılan aramada; 260 adet bandrolsüz sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olay ile ilgili ise adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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