Antalya'da kaçakçılık operasyonları

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda sahte alkol, kaçak tütün, parfüm, cep telefonu ve kol saati ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya ve Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekiplerince 22-26 Haziran tarihleri arasında il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda internet ortamından sanal alışveriş fırsatı veren platformlar üzerinden mağaza kurarak, kaçak getirilen cep telefonlarını klonlama yöntemiyle yasak hale getiren şahıslar hakkında çalışma yapıldı. Muratpaşa ilçesinde sahte faturayla telefon satışı yapan bir iş yerine yapılan aramada, 87 adet kaçak cep telefonuna ve çok sayıda kaçak aksesuara el konuldu.

Döşemealtı ve Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde durdurulan araçlarda yapılan aramada da 2 bin 200 litre sahte fıçı alkol, boş alkol fıçıları ve 744 şişe sahte alkol ele geçirildi. Bira fıçıları üzerinde yapılan incelemede, üretim tarihlerinin kapakları ile uyuşmadığı, son kullanma tarihi geçmiş fıçı biraların yeni düzenlenen fatura ile legal hale getirilmeye çalışıldığı ve merdiven altında izin alınmadan üretilen içkilerin piyasaya sürülmeye çalışıldığı anlaşıldı.

Devam eden diğer kaçakçılık çalışmalarında da 56 kilo 250 gram kaçak nargile tütünü, 375 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 33 adet gümrük kaçağı parfüm, 12 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.