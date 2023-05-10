Antalya'da kaçakçılık operasyonu

Antalya'da 2 ilçede yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde bulunan 5 iş yeri ve 2 araç içerisinde gümrük kaçağı ürünlerin depolandığı/taşındığı bilgilerinin alınması üzerine arama yapıldı. Aramalarda; 395 kilogram kaçak nargile tütünü, 84 adet nargile ve pipo tütün malzemeleri, 289 paket kaçak sigara, 775 adet kaçak elektronik sigara ve malzemeleri, 2 bin 500 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 248 adet kaçak puro ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 kişi hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem yapıldı.