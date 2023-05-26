Antalya'da kaçakçılık operasyonu

Antalya'da polis tarafından kaçakçılık suçlarına ilişkin yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkinde işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınan Kepez ilçesinde bulunan bir işyeri, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamet ve 2 adet motosiklette arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 265 litre alkol, 12 bin 950 adet elektronik şişe ve kapakları, 790 litre gliserin, bin 260 elektronik sigara ve malzemesi, 23 adet elektronik kol saati, 4 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 kişi hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.