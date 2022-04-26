Antalya'da kadın jandarma olay yeri uzmanı iz peşinde

Türkiye genelinde iki kadın Jandarma Olay Yeri Uzmanından biri, tüm uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp Antalya'da görevine başladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığında görev yapmakta olan Jandarma Asb. Üçvş. Ebru Yaşar Kök, tüm uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı emrinde olay yeri inceleme uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

Türkiye genelinde sadece iki ilde bulunan jandarma kadın olay yeri uzmanından biri olan Kök, Olay Yeri İnceleme alanında, olayların aydınlatılması suç veya suçluların yakalanması konusunda kadın titizliği ile çalışmaya başladı.