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Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' cinayeti

Antalya’da kadın müşteriye bakma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya'da kadın müşteriye bakma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Tuzcular Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre restoran sahibi Y.İ. ile yan işletmenin çalışanları Z.S. (45), A.K., M.K., O.K. ve K.B. arasında kadın müşteriye yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.İ., Z.S.'yi bıçakla yaraladı. Ambulansla hastaneye götürülmeye çalışılan Z.S. yolda hayatını kaybetti. Yaralı şekilde yakındaki bir yerde gözaltına alınan Y.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Y.İ. ilk ifadesinde saldırıya uğradığını ve kendini savunduğunu söyledi. Kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.İ, adliyeye sevk edildi.

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