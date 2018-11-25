Antalya'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

Antalya'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir grup kadın protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Kadınların önünde ise genç bir erkeğin yürüyerek slogan atması gözlerden kaçmadı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında, kadınlar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kadın ellerinde pankartlarla kadına şiddete dikkat çekti. Bazı kadınlar ojeli parmaklarla tef çalarken, bazıları ise şarkılar söyledi.

Kadınların önünde ise genç bir erkeğin yürüyerek, ‘kadınlara özgürlük' diyerek slogan atması gözlerden kaçmadı.

Kadınlar için yürüyen gruba, çevredeki vatandaşlar alkış tutarak destek verdi.

Sloganlar eşliğinde Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan kadınlar, cinayete kurban giden bazı kadınların hayat hikayelerini okudular.

Öte yandan, kadınların yürüyüşü için çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.