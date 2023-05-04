Antalya'da kadınların topraksız tarımla mavi yemiş hasadı başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde sabahın erken saatlerinde seraya giren kadınların mavi yemiş(blueberry) mesaisi başladı. Saksılardan tek tek toplanan mavi yemişlerin 125 gramı 45 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim merkezi Antalya'da domates, salatalık, patlıcan, biber ve kabak gibi ürünlerin yanında son dönemde topraksız tarımla mavi yemiş üretimi de ön plana çıkmaya başladı. Dünyada blue barry adı verilen ürün bu yıl ilk kez sera içinde yetiştirilmeye başlandı. Her ay üretim yapılması hedeflenen ürün Avrupa ülkelerine de ihraç edilmeye başlandı.

Yüksek Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, "Dünya'da blue barry olarak bilinen Mavi Yemiş üretimi yapmaktayız. Bizim bahçemizde bulunan bitkiler, İspanya'dan getirttiğimiz fidanlardır. Bu yüzden oldukça kaliteli verimler almaktayız. Tabiki de doğru üretimle. Tüm bitkilerimiz açık alandaydı, bu sene bir kısmını örtü altına aldık. Bu sayede üretim periyodunu biraz daha öne çekmiş olduk. Yine verimimiz de artış oldu. Ülkemizde yaklaşık 9 aylık bir üretim periyodu mevcuttur. İlerleyen zamanlarda yılın hemen hemen her ayında üretim yapma potansiyeline sahibiz. Üretmiş olduğumuz mavi yemişler artık ihraç edilen ürünler arasında yer almakta. Avrupa ülkelerine ürün gönderilmekte. Bizim kendi ürünlerimiz daha lezzetli daha iri, kalibresi daha yüksek. Ömrü daha uzun olmakta. Çünkü bizim nakliye süremiz kısa. Hasatın aynı gün içinde amblajını yapıyoruz, aynı gün içinde paketlenerek marketlere ya da müşterilere ulaşmış oluyor. Biz örtü altı üretime Şubat ayı son haftasında başlıyoruz. Önümüzde ki yıl bu süreç daha da öne çekilecektir. Açık alanda bu süreç Temmuz ayına kadar sürecektir. Mavi yemişlerimizi iki parmak tekniğiyle eldivenleri giyerek hijyenik kontroller ile toplanılmakta. Özenle hanımların toplamış olduğu ürünler, paketlenip aynı günde tüketiciye ulaşmış oluyor. Bahçemizde 27 dekar alan içinde yaklaşık 9 bine yakın saksımız mevcut. Sksı başı 4 - 4.5 kg ürün beklemekteyiz. Marketlerde 125 gramı 43 ile 45 lira arasında satılıyor" şeklinde konuştu.

Kadın işçilerden Özlem Kabakçı ise "Sabah burada 06:00 gibi işe başlıyoruz bayanlarla birlikte. Zor değil benim hoşuma gidiyor. Arada tadına bakıyoruz, güzel tadı var. İyice olgunlaşmış mor olanlarını siyah gibi olanlarını eldivenleri takıp özenle tek tek topluyoruz sonra paketliyoruz aynı gün içinde. Arkadaşlarla bu iş güzel oluyor. İşimizi seviyoruz" ifadesini kullandı.