Antalya'da kahreden yangında kepçeyle yıkılan duvar detayı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden 83 yaşındaki yatalak ninenin pencereler demirli ve kapı kilitli olduğu için ilk anda vatandaşlar tarafından müdahale edilemediği, kızı ve damadının hızla gelip kapıyı açtıklarında alev ve dumanlar sebebiyle içeri girilemeyince duvarın kepçe ile yıkılarak kurtarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Yatalak olan yaşlı kadının cansız bedeni ise hasta yatağının yanında bulundu.

Olay, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı Hatice Ergün ve damadı İsmail Ergün'ün sera dönüşü eve gelip ekmek almak için markete gittiği sırada 83 yaşındaki yatalak Kadriye Turgut (83) evde tek başına kaldı. Aynı anlarda evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken, çevredekiler yangını görüp durumu önce 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve girip yangına müdahale edip Kadriye nineyi kurtarmaya çalışan komşuları, kilitli kapı ve pencere demirleri sebebiyle ilk anda içeri giremedi. Çevreden bulabildikleri sularla yangına müdahale ederken yangını haber alıp çok kısa bir süre içinde eve gelen kızı ve damadı kapıyı açtı ancak alev ve dumanlar sebebiyle ninenin bulunduğu odaya ulaşılamadı. Kadriye Turgut'un içeride olduğu odanın duvarı bir kepçe yardımıyla yıkıldı ancak yaşlı kadın kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra acı tabloyla kaşılaştılar. Kadriye Turgut'un hasta yatağı yanında bulunan cansız bedeni evden çıkartıldı.

Yangın, itfaiye tarafından tamamen sürdürülürken, savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kadriye Turgut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kapı açılınca yüzümüze alev vurdu"

Evin içinin tamamen siyah dumanlarla kaplandığını belirten komşusu Sabri Şahin 'Allah' diye bir ses duyduğunu ve olay yerine geldiğini söyledi. Şahin, "Ninenin olduğu oda tamamen yanıyordu. kepçeyi çağırdık, o anda itfaiye arandı o da tamamen yandı, iş makinesiyle duvarı yıktık, duvar göçünce alev tamamen üzerimize geldi 10 dakika içinde her şey bitti" dedi.

Felçli olan Kadriye nineyi hasta yatağında olması gerekirken yerde bulduklarını ve hasta yatağının bile tamamen kül olduğunu söyleyen Şahin, "Kurtulmaya çalışmış ama felçli olduğu için ancak yataktan kendini yere atabilmiş. Pencereler demirliydi girmek imkansızdı. Kısa süre sonra kapıyı açıp girmeye çalıştık ama aşırı duman vardı giremedik, iş makinesiyle duvarı yıktık ancak yetişemedik" diye konuştu.

Komşu Sıdıka Değirmencioğlu ise çığlıklara geldiklerini ve evin birden alevlendiğini belirterek, "Müdahale etmeye çalıştık, pencerede demir parmaklık olduğu için önce içeri giremedik. Kızı sobayı yakmış ekmek ve suluk almaya gitmiş annesine, 10 dakika sürmedi gidip gelmeleri. Kapıyı açtılar ama alevler yüzümüze vurdu, kızı içeri girmeye çalıştı ama giremedi. Çeşme suyu dinamo suyuyla müdahale etmeye çalıştık ama yeterli olmadı" diye konuştu.