Antalya'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Serik ilçesi D 400 Karayolu, Çandır kavşağında gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Abdülbari M.'nin kullandığı 07 ARL 542 plakalı kamyon ile Adnan A. idaresindeki kamyonet kavşak sisteminde çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonda bulunan Sait A., yaralı olarak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin yara almadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.