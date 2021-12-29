Antalya'da kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Aksu ilçesinde iş makinesinin karşı yönden gelen tırla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya-Isparta yolu Karaöz mevkiinde meydana geldi. Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Erol Danacı (50) idaresindeki iş makinası, yol yapım çalışması için malzeme almaya giderken yağmur dolayısı ile kayganlaşan yolda İbrahim Ş. yönetimindeki 07 ASB 199 plakalı muz yüklü tır ile çarpıştı. Kazada, belediye çalışanı Erol Danacı hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile Antalya-Isparta yolu Karaöz mevkii bir süre trafiğe kapandı.