Antalya'da kamyonet, sebze yüklü kamyon ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akseki'den Manavgat yönüne giden Erdem Yağcı (61) idaresindeki 05 DJ 444 plakalı kamyonet, Akseki-Manavgat karayolu manayıt mevkiinde virajı alamayarak Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Nizamettin D. (52) idaresindeki 51 BK 633 plakalı sebze yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Erdem Yağcı aracın içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken, yanındaki Kemal Çetin (58) ile kamyonda bulunan Tarık Öztemur (44) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.