Antalya'da kamyonetin çarptığı anne ve oğlu yaralandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde resmi bir kuruma ait kamyonetin çarptığı anne ve oğlu yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrularak kafasından yaralanan kadına ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerindeki bir vatandaş ise kan görünce baygınlık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi'nde yapay şelale kavşağından Hastane Caddesi'ne gitmekte olan Ali Rıza K.'nın kullandığı 07 ANL 100 plakalı resmi bir kuruma ait kamyonet, Hastane Caddesi girişinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yayalara çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kafasından yaralanan Fatma Ede ve oğlu Arif Ede‘nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar, ellerindeki poşet ve çantalarla yaralıları güneşten korumaya çalıştı. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş ise kan görünce baygınlık geçirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı uzun süre trafiğe kapanan Hastane Caddesi, yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza yapan kamyonetin yeşil ışıkta geçtiği, yayaların ise kendilerine kırmızı yanarken karşıya geçmeye kalkıştığı ileri sürüldü.