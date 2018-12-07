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Antalya'da kanalizasyon çalışmasında havan topu mermisi bulundu

Antalya’nın Kepez ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında havan topu bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında havan topu bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.

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