İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da Kanyon'da kaybolan kadınları jandarma kurtardı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu’nda yollarını kaybedip mahsur kalan 3 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yollarını kaybedip mahsur kalan 3 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Antalya'dan otomobille Göynük Kanyonu'na gelen Esra Y.(27), Yurdanur T.(34) ve Meltem A.(29), kanyona tırmanmaya başladı. Mezarlıkdibi Mevkii'ne doğru ilerleyen yürüyüşçü kadınlar, akşam üzeri geri dönerken yollarını kaybetti.


Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadınlara, Mustafa Duran ve Raci Yılmaz isimli vatandaşların rehberliğinde kanyona giren Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Kadınlarla önce el feneriyle işaretleşerek iletişim kuran jandarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, mahsur kalan kadınları alıp güvenli bölgeye indirdi. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.