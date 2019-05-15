Antalya'da kanyonda mahsur kalan turisti kurtarma operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ayağının kırılması sonucu kanyonda mahsur kalan Rus kadın turist kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre dün sabah saatlerinde, bir grup yabancı turist Tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşüne çıktı. Gruptaki yabancı turistlerden birinin ayağı Göynük Kanyonu geçişi sırasında kırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye UMKE, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rus yaralı turist, helikopterle kanyon içinden alınmaya çalışılsa da, arazi yapısı nedeniyle başarılı olunamadı. Ekipler yaklaşık 6 kilometre yürüyerek yaralı turistin yanına ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı turist, yaklaşık 6 kilometre sedye ile taşındı. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, dün öğle saatlerinde başladığı kurtarma çalışmasını bu sabah saatlerinde tamamladı.