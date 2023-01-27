Antalya'da kapalı pazar yerinin çatısı fırtına nedeniyle çöktü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinin çatısı fırtına nedeniyle çöktü. Çatının altında kalan 2 minibüste hasar oluştu.

Aksu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı pazar yerinin çatısının çökmesine neden oldu. Pazar yerinde park halinde bulunan 2 tur minibüsünde maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde bulunan Kundu Kemerağzı esnaf derneği başkanı Metin Kanmaz, pazar yerinin çatısının büyük bir gürültüyle çöktüğünü park haline bulunan araçların çıkarılması için itfaiyeye ekiplerine haber verdiklerini söyledi.