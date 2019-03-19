Antalya'da kar altında seçim çalışması

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Antalya'nın Sütleğen ve Gömbe yaylalarında kar altında seçim çalışması yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçim çalışmaları kapsamında Kaş'ın Sütleğen ve Gömbe mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, Cumhur İttifakı Ak Parti Kaş Belediye Başkanı Adayı Mutlu Ulutaş ve Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel için destek istedi.

Aşağıda yaz, yukarıda kış

Yoğun kar yağışı altında geçen programlarda konuşan Atay Uslu, Kaş İlçemizde aynı anda 4 mevsimi yaşadıklarını belirterek Kaş'ın sahilinde insanlar denize girerken Sütleğen yaylasındayız kar yağdığını hatırlattı. Uslu, " Kaş ilçemizde sahili ayrı bir güzel, yaylası ayrı bir güzel. Hem sahildeki turizmcinin halinden anlayan, hemde yaylada çiftçimizin yanında olan Mutlu Başkanımıza destek istiyoruz. Antalya'nın her karışına hizmet eden Menderes Türel Başkanımıza güçlü bir destek istiyoruz. dedi.

Milletvekili Atay Uslu bol bol kar fotoğrafı çekti, vatandaşlarla beraber kar altında orman içinde yürüyüş yaptı...