Antalya'da karada başlayan normalleşme denizde devam ediyor

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında tekneyle amatör balıkçılığa getirilen yasağın kaldırılmasının ardından gözlerin çevrildiği ticari deniz teknelerinde de normalleşme süreci başlıyor. İMEAK Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ticari teknelerin de 27 Mayıs tarihinde faaliyetlerine başlayacağı yönünde öngörüde bulunduklarını belirterek, "Beklentimiz bu tarihten sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını sonrası kıyı kesimlerde faaliyetleri durdurulan tekneyle amatör balıkçılık için Antalya'dan müjdeli bir haber geldi. Balıkçıların yoğun talepleri üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Liman Başkanlığı ve İMEAK Antalya Deniz Ticaret Odası yetkililerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda, tekneyle olta balıkçılığı yapan amatör balıkçılara dün itibarıyla yasağın kaldırıldığı duyuruldu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarda ise, sahil bantlarında ve iç sularda (kıyıdan balıkçılık) tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinde yasağın uygulanmasına ve su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılığın yasağına karar verildi. Yasağın kalktığı maddelerde ise denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının (olta ile) yapılması serbest bırakıldı. Buna göre balıkçılar, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla denize açılabilecek. 5 metreye kadar olan balıkçı teknelerinde en fazla 2 kişi, 10 metreye kadar olan teknelerde 3 kişi, 10 metrenin üzerinde olan teknelerde ise 5 kişi denize açılıp olta ile balık tutabilecek.

"Balıkçılar üyemiz olmamasına rağmen bütün müracaatlar onlardandı"

Korona virüsten balıkçılık sektörünün olumsuz etkilendiğini belirten İMEAK DTO Başkanı Ahmet Çetin, alınan kararın son derece önemli olduğunu vurguladı. Çetin, “Sayın valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık. Bugün amatör balıkçıları normalleşecek. Kıyı balıkçılığı ve zıpkın balıkçılığı yasak olacak. 5 metreye kadar olan teknelerde 2 kişi, 10 metreye kadar 3 kişi, 10 metrenin üzeri 5 kişi olmak üzere sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak tekneyle olta kullanılarak amatör balıkçılık serbest bırakılacak. Herhangi bir saat sınırlaması olmayacak. Denizci arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Balıkçılar üyemiz olmamasına rağmen bütün müracaatlar onlardandı. Sayın valimize bu konuyu arz ettiğimizde kendisi de normal karşıladı. İnşallah bu süreci bu şekilde atlatıp, işlerimizin tekrar aynı düzeyde olmasını temenni ediyorum” dedi.

“27 Mayıs'ta ticari tekneler de faaliyete başlayacak”

Ticari teknelerde de 27 Mayıs tarihinde normalleşme olacağını öngördüklerini ifade eden Çetin, “Ticari teknelerimizin çalışmalarına başlaması konusunda talebimiz oldu. Bazı ticari teknelerimiz tam kapasiteli olarak çalışacak. Yaptığımız talepler bu yönde. Biz de bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Tenezzül ve günübirlik teknelerimiz yüzde 50 kapasiteyle yeni bir karara kadar bu şekilde çalışacak. Tüm hazırlıklar bitti. Tekneler yavaş yavaş denizle buluşuyorlar. Beklentimiz Mayıs 27'den sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek” diye konuştu.

Denizlerdeki normalleşme sonrası herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını düşündüğünü dile getiren Çetin, "Denizde sosyal mesafeye uyulduğu sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Daha temiz ve güzel bir hava. Sayın hocalarımız suda herhangi bir sorun olmayacağını da açıklıyorlar” dedi.