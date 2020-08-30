Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Cam Piramit önünden başlayan mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın çaldığı marşlar ve şarkılar eşliğinde kent merkezini dolaştı. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorların da yer aldığı kortej Antalyalılardan büyük ilgi gördü. Yeni Liman-varyant arasındaki sahil bandında tekneler üzerinden ses ve ışık gösterileri eşliğinde Atatürk görsellerinin su perdesine yansıtılmasıyla oluşan görsel şölen ise Antalyalılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. 30 Ağustos coşkusu Antalya semalarını renklendiren havai fişek gösterileriyle son buldu.

Kortejle başladı

Cam Piramit otoparkından hareket eden mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı'ndan Terra City önüne kadar devam etti. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorlarında yer aldığı kortej, özellikle Konyaaltı caddesi ve Işıklar Caddesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Yol kenarından bandonun çaldığı marşlara eşlik eden vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Dönüş yolunda ise Özgürlük Bulvarı, Kırcami, Narenciye, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı'nı takiben yeniden Cam Piramit'e dönen kortej, güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kortej, Cam Piramit otoparkında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Teknelerin görsel şovu

Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denize de taşıdı. Yeni Liman'dan hareket eden tekneler marşlar eşliğinde gerçekleşen ışık gösterileriyle sahil bandında bulunan vatandaşlara görsel şölen yaşattı. 10. Yıl Marşı eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözleri eşliğinde Antalyalılar coşku ve gurur dolu anlar yaşadı. Tekneler üzerinde bulunan su perdesine Atatürk görsellerinin yansıtılmasıyla Türk bayraklarını havaya kaldıran Antalyalılar gösteriyi dakikalarca alkışladı.

Başkan Böcek'ten mesaj

Antalyalılar su perdesine yansıtılan Başkan Muhittin Böcek'in görseliyle büyük bir sürpriz yaşadı. Başkan Böcek'in daha önceki resmi bayramlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gerçekleştirdiği konuşmalardan derlenen kutlama mesajı alkışlar eşliğinde izlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı coşkusunu Antalya semalarına da taşıdı. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıktı.