Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel ‘Yayla Şenliği, Döşemealtı Mesire Alanı'nda gerçekleşti.

Gün boyu konser ve çeşitli aktivitelerin yaşandığı şenlikte, katılımcılar geniş bir horon halkası oluşturdular. Şenliğe AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç , AK Parti Kepez ilçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve Basın İlan Müdürü Nedim Engin'de katıldı.

5 farklı sanatçının konser verdiği etkinlikte, katılımcılara Karadeniz'in yöresel şalından hediyeler verildi. Kemençenin susmadığı şenlikte büyük bir horon halkası oluşturularak uzun süre horon tepilirken, Antalya'da Karadeniz esintisi yaşandı.