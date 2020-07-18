Antalya'da karantina şartlarına uymayan 155 vatandaşa 488 bin 250 TL idari para cezası

Antalya'da İl Sağlık Müdürülüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Covid-19 pozitif olan hastalarının ve bu hastaların temas ettikleri kişilerin 14 gün süre ile ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınmasına yönelik şartlara uymayan 155 kişiye toplamda 488 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar uyarınca evde izolasyon kararı verilmiş olan Covid-19 pozitif olan hastalarının ve bu hastaların temas ettikleri kişilerin 14 gün süre ile ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya merkez ve ilçelerinde toplamda 28 bin 680 ikametgah kontrol edilirken, 28 bin 525 kişi ikametinde görüldü, 155 vatandaşa ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlara uymamaktan haklarında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 488 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Pandemi sürecinde aldığımız önlemler ve uygulamalar konusunda halkımızın gösterdiği duyarlılık ve destek çok önemlidir. Halk sağlığını korumak ve geliştirmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu nedenle izolasyon kurallarına uyalım. Sosyal mesafeyi korumaya devam edelim, maske takalım ve el hijyenini sağlayalım" dedi.