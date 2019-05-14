Antalya'da Karayolu Trafik Haftası dolu dolu kutlandı

Karayolu Trafik Haftası kapsamında Antalya'da bir hafta boyunca "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" temasıyla farkındalığı arttırmak için biz dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildi ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatıldı. 4-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası'nda Karayolu Trafik Güvenliği Farkındalığının arttırılabilmesi için bir dizi etkinlik düzenlendi.

İlk olarak 4 - 5 Mayıs tarihlerinde Antalya Stadyumu kuzey açık otoparkında kurulan Otofest Fuarında Alkol Simülasyon Eğitimi, Radar Aracı ve Şahin Motosikletlerinin yer aldığı Trafik Standı kuruldu. Pazartesi günü ise Uncalı Sosyal Hizmetler Eğitim Tesisleri Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, askeri erkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, emniyet mensupları, öğretmen ve öğrencilerin katılımları ile açılış töreni düzenlendi. Açılış toplantısının ardından salonda bulunan katılımcılar ile Konyaaltı Caddesi Barbaros Ortaokulunun bulunduğu kontrolsüz yaya geçidine geçilerek Barbaros Ortaokulu öğrencileri ile yoldan geçen sürücülere yaya güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapılarak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca aynı gün Karaalioğlu Parkında kurulan Antalya Emniyet Müdürlüğü Ramazan Standında, trafikte yaya güvenliğinin önemine vurgu yapan broşürler dağıtılarak stant alanını ziyaret eden tüm yol kullanıcılarına trafik bilgilendirme eğitimleri verildi.

"Hafta boyunca seminerler yapıldı"

Salı ve Çarşamba günleri Trafik Denetleme ve Jandarma Trafik personeli ile bir alışveriş merkezinde trafik standı kurularak broşürlerle yaya güvenliğine dikkat çekildi. Cuma günü, İl Müftülüğü tarafından sürücülerin trafik kurallarına uygun davranmaları ve trafikte yaya güvenliğine önem vermelerine yönelik vaaz verildi. Son olarak pazar günü Antalyaspor - Bursaspor futbol müsabakasında, futbolcular seyirciyi selamlama seremonisi esnasında Trafik Haftası ile ilgili hazırlanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" pankartı ile maça çıktı, maç öncesi ve müsabakanın devre arasında hafta ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış spotların yayınlanması sağlandı. Ayrıca bu etkinlere ilaveten hafta boyunca trafik birimleri ve Jandarma Trafik birimleri tarafından okullarda öğrencilere yönelik seminerler verildi, yapılan denetimlerde ise 2019 yılı içerisinde hayata geçirilen Yaya Öncelikli Trafik Kampanyası kapsamında özellikle sürücü ve yayalar olmak üzere tüm vatandaşların yaya geçitlerini kullanmaları, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.