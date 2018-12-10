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Antalya'da karayoluna düşen kayalar tehlike saçıyor

Manavgat-Akseki karayolu üzerinde yağışların da etkisiyle yola düşen kayalar sürücüler için tehlike oluşturuyor.


Manavgat-Akseki D-695 karayolunda yağmurun etkisiyle tepelik alanlardan koparak yola yuvarlanan dev kayalar ulaşımı olumsuz etkilerken, kazaya da davetiye çıkarıyor. Son olarak yola kaya yuvarlanan Taşkesiği Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki bölgede Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekip kaza meydana gelmemesi için uzun süre önlem almak zorunda kaldı.


Manavgat-Akseki arasındaki yolun birçok bölümüne toprak ve kayaların döküldüğünü belirten vatandaşlar, bu durumun kazaya davetiye çıkardığına dikkat çekerek, Karayolları ekiplerinin üzücü bir kaza yaşanmadan kayma olan yerlerde traş yapmak veya çelik tel örmek suretiyle gerekli önlemleri almasını ve yolu güvenli hale getirmesini istediler.

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