Antalya'da karda mahsur kalan 2 çoban ve sürüsü kurtarıldı

Antalya'nın Alanya İlçesindeki kırsalda yoğun kar yağışı nedeniyle dağda çok sayıda küçükbaş hayvanlarıyla mahsur kalan 2 çoban belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Dün gece başlayan kar yağışı, Alanya'nın yüksek kesimlerindeki yaylarda hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ve dondurucu soğuğun görüldüğü bölgede ulaşım güçlükle sağlanırken, Kozarası Yaylası'nda çok sayıda küçükbaş hayvanı olan çobanlar mahsur kaldı. Çobanların mahsur kaldığının ihbarını alan Alanya Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Bir süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanları ve çobanları kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı. Kendi imkanlarıyla 2 gündür Alanya'ya ulaşmaya çalıştıklarını belirten bir çoban “Kar yağışının başlamasıyla yaylada hayvanlarımızla birlikte mahsur kaldık. Alanya Belediyesini arayarak durumumuzu anlattık. Sağ olsunlar ekipler bizi kurtardılar” dedi.