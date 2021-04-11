Antalya'da karda şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı

Kaza, dün gece saatlerinde Antalya-Konya il sınırı Alacabel mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyreden araç, yolda oluşan buzlanma ve kar yağışından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. O sırada aynı yol üzerinde Seydişehir'den Alanya'ya giden Recep Erdoğan ve Şükrü Çavuşoğlu isimli vatandaşlar, şarampole yuvarlanan aracı fark edip durdu. Vatandaşlar, araç içerisinde yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra arabalarında bulunan halat yardımı ile aracı çekmeye çalıştılar. Bir beton kamyonunun sürücüsü de olay yerinde durarak yardım etmeye başladı. Halatı beton kamyonuna bağlayan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu aracı uçtuğu şarampolden kurtardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.