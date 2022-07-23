İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin sahilindeki karganın, turistlerin çantasından para çalma anı cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilindeki karganın, turistlerin çantasından para çalma anı cep telefonu ile kaydedildi.


Belek turizm merkezinde yaşanan olayda turistlerin bulunduğu masaya gelen karga, bir kadının çantasındaki 100 euroyu gagasıyla aldı. Daha sonra kaçmak üzereyken, para sahibi son anda karganın ağzından parayı almayı başardı. O anları cep telefonu ile kaydeden otel müşterileri, ilk anda karganın yaptığı davranış karşısında şaşkınlık yaşasalar da olayı gülümseyerek karşıladılar.

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