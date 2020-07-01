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Antalya'da kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmada, ilçeye kargo yoluyla bin 120 adet uyuşturucu hap sevkiyatı yapan şüpheli, kargoyu almak için geldiği şubede yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmada, ilçeye kargo yoluyla bin 120 adet uyuşturucu hap sevkiyatı yapan şüpheli, kargoyu almak için geldiği şubede yakalandı.


Olay, 29 Haziran Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan kargo aracılığıyla Manavgat'a uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaşan Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo şubesine giderek paketi kontrol etti.


Paketi arayan ekipler, bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Kargo paketini almak için şubeye gelen şüpheli U.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak ceza evine konuldu.

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