Antalya'da karla kaplı dağların gölgesinde turistlerin deniz keyfi

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Antalya'da karla kaplı dağların gölgesinde güneşli havanın tadını çıkardı, dünyaca ünlü sahilde denize girip güneşlendi.

Antalya adeta yazdan kalma bir gün yaşıyor. Gün içerisinde 20 dereceye kadar çıkan sıcaklık, kısıtlamadan muaf olan turistlerin yüzünü güldürdü. Turistler, güneşli havayı fırsat bilip Konyaaltı Sahiline gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Denizin dalgalı olmasına aldırış etmeyen çok sayıda turist, deniz suyu sıcaklığı 16 derece olarak ölçülen Konyaaltı Sahilinde hem denize girdi hem güneşlendi.

“Antalya'ya ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum”

Ailesi ile birlikte Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Albert Koznev, “Rusya'dan geliyoruz. Ailemle beraber Antalya'ya tatile geldik. Bugün güneşli bir gün yüzmek için geldik. Deniz suyu soğuk değil. Yarın tekrar Rusya'ya döneceğiz. Rusya bu mevsimde çok soğuk o yüzden bugünün keyfini çıkartacağız. Antalya'ya ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, sorunsuz bir tatil yaşadım” dedi.