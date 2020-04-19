Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vatandaşların yaylalara ulaşımını sağlayan karla kaplı Akçal yolu ulaşıma açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan Yörük göçerlerinin yaylalara göçünün başlaması, yüksek kesimlerde hububat ekimi ve bahçe bakım zamanının gelmesi nedeniyle halen karla kaplı olan ilçelerdeki yayla yollarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, son olarak Gazipaşa ilçesinde Beyobası, Korubaşı, Koru, Bakılar, Ekmel, Kırahmetler, Muzkent, Zeytinada, Aydıncık, Çakmak, Parakende, Küçüklü mahallelerindeki vatandaşların yaylalara ulaşım için kullandığı Akçal yolu ve Eski yolu ulaşıma açtı. Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri 1750 rakımlı Küllüin, Çataldaş, Murıklar, Yurt, Cinbiti, Salman, Kırahmetler, Berem, Darıderesi ve Muhaha yaylalarına ulaşımı sağlayan yol üzerindeki yoğun kar kütlelerini temizledi, yer yer oluşan göçükleri onararak ulaşıma hazır hale getirdi. Göçerlerin ve yaylacıların sıklıkla kullandığı yol hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta da Gazipaşa Belediyesi ile birlikte 1800 metre yükseklikteki Gökkuzluk ve Berem yaylalarının karla kaplı yollarını temizleyerek, ulaşıma açmıştı.