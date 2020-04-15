Antalya'da karla kaplı yaylalarda kartpostallık görüntüler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Nisan ayına girilmesine rağmen karla kaplı yaylalar görsel şölen oluşturdu.

Gazipaşa'ya bağlı bin 800 metre rakımlı Gökkuzluk ve Berem yaylalarına ulaşımın sağlanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi'nin başlattığı çalışmada, kar kalınlığının 2 ila 6 metreyi bulduğu gözlendi. Havadan yapılan çekimlerde kartpostallık görüntüler kaydedildi.