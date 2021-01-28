Antalya'da karla mücadele mesaisi devam ediyor

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerdeki karla kaplı yolları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla kaplanan bazı mahalle yollarında temizleme çalışması yaptı. Karla mücadele eden ekiplerin, Sütleğen Mahallesi başta olmak üzere 15 yerleşim yerinin yolunu iş makineleriyle temizlediği, ulaşıma elverişli duruma getirdiği bildirildi.

Arma Yaylası'ndaki yolların yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığını söyleyen Sütleğen Mahallesi sakinlerinden Ramazan İrbeç, bölgede ekipleriyle çalışma başlatan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a teşekkür etti.