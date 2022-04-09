Antalya'da Karslılar gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleriyle Anadolu'nun farklı kültürlerini Antalyalı vatandaşlarla buluşturuyor. Karslılar gecesinde Kars'ın Kafkas oyunları ve yöresel türküleriyle izleyenler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirdiği Ramazan Etkinlikleri büyük bir coşku ile sürüyor. İftar sonrası başlayan eğlencelerde her akşam Türkiye'nin farklı kültürel etkinlikleri Antalyalı vatandaşlar ile buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Karslılar Gecesi düzenlendi.

Kafkas ekibi beğeni kazandı

Etkinlikte ilk olarak Halk Ozanı Aşık Enver Gürkani sahne aldı. Daha sonra ise Kafkas folklor ekibi alanı dolduran vatandaşlara keyifli bir gösteri sundu. Kafkas ekibinin dans gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Karslılar gecesinde ise Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Mehmet Akbulut, sevenleriyle buluştu. Mehmet Akbulut, söylediği türkülerle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Mehmet Akbulut, hareketli ve yöresel türküleriyle Antalya'ya bin 450 kilometre uzakta olan Kars yöresini Antalya'ya taşıdı.