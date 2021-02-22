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Antalya'da katı atık yangınında gökyüzü dumanla kaplandı

Antalya’da katı atık maddelerinin bulunduğu boş arazide çıkan yangında gökyüzü dumanla kaplandı.

Antalya'da katı atık maddelerinin bulunduğu boş arazide çıkan yangında gökyüzü dumanla kaplandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.


Yangın, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090. Sokak'ta boş bir arazide saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki katı atıkların yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Çoğunluğu plastik ve ahşap olan atıkların yanması ile alevler metrelerce yükseldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında beyaz dumanlar gökyüzünü kapladı.

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