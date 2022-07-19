Antalya'da kavurucu sıcaklarda sokak hayvanları için VIP hizmet

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcaktan bunalan köpekler suyla oynayıp serinliyor. Merkezdeki kediler ise klimalı odalarda kalıyor.

Kavurucu sıcaklarının yaşandığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti. Merkezde bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken, diğer yandan hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için gerekli önlemler alınıyor. Veteriner Hekim Umut Uçar, merkezde açık alanda bulunan bölümlerinin gölgeliklerle kapatıldığını söyledi. Bu bölümlerde hem hayvanların suyla oynamasına izin vererek bir nebze olsun serinlemelerini sağladıklarını aktaran Uçar, kedilerin ise sürekli klimaların çalıştığı odalarda tutulduğunu söyledi.