Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 6'nci gününde sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde 6 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Akseki ilçesinde geçtiğimiz salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiden döndüğünde eşi Miyase Erdoğan'ın (75) evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve eşinin mahallede gidebileceği yerleri arayan Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi. Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olan kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, ilk gün bölgede 4 Asayiş Timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 1 Komando Timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği ile arama çalışması başlattı.

Miyase Erdoğan'ın şeker hastalığının yanı sıra felçli olduğu ve yürümekte zorluk çektiği öğrenilirken, 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 Komando Timi, iz takip ve arama kurtarma köpeği unsurları, 1 Jandarma Trafik Timi, JASAT Timi ve yaklaşık 40 vatandaş ile kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.