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Antalya'da kediye pompalı saldırı iddiası

Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kaya, evinde beslediği kedisinin komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulduğunu iddia ederek, "Bugün kediye tüfek sıkan yarın insana sıkar" dedi.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kaya, evinde beslediği kedisinin komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulduğunu iddia ederek, "Bugün kediye tüfek sıkan yarın insana sıkar" dedi. Şikayet üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınan komşunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.


Side Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kaya isimli vatandaş, aynı binada oturan komşusu tarafından kedisinin pompalı tüfekle vurulduğunu iddia etti. Olayın Cumartesi günü yaşandığını belirten Kaya, “Evimizde kedi besliyoruz. Komşumuzun da köpekleri var, sık sık bahçeye çıkarıyor. 2 tane de doberman cinsi köpeği var, dışarı çıkardığında insanlara da saldırıyorlar. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. Olay günü ben evimin önündeydim. Bir patlama sesi duydum ve kedimin havaya fırladığını gördüm. Baktığımda kedim kanlar içerisindeydi. Komşumuz elinde pompalı tüfekle bana bakıyordu" şeklinde konuştu.


Ağır yaralanan kedinin veteriner hekim tarafından ameliyata alındığını aktaran Kaya, olaya ilişkin jandarmaya şikayette bulunduğunu belirtti. Kaya, "Kedimi yaralayan şahsın ifadesi alındı. Ne gibi işlem yapıldığını bilmiyorum. Bugün kediye tüfek sıkan yarın insana sıkar. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

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