Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Antalya'da dolandırıcılık suçundan 12 ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y.A. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada ise 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve çok sayıda mermiye el konuldu.