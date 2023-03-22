Antalya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, "kasten yaralama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 24 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. ile "silahla yağma" suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.