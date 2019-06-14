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Antalya'da kiralık ev dolandırıcılığı

Antalya’da kiraladığı evi, internet sitesi üzerinden başka kişilere kiralayarak kapora alan şüpheli yakalandı.

Antalya'da kiraladığı evi, internet sitesi üzerinden başka kişilere kiralayarak kapora alan şüpheli yakalandı.


Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, kiraladığı evi internet sitesine üzerinden yeniden kiralığa çıkaran B.Y., 7 kişiden 10 bin lira kapora aldı. İhbarla araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kiralamak bahanesiyle bağlantı kurdukları B.Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen B.Y.'nin 7 ayrı kişiyi kapora almak suretiyle dolandırdığı, 3 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli B.Y., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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