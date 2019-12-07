Antalya'da kırsal alanda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Antalya'da Manavgat-Akseki karayolu Uzunlar Mahallesi'nde kırsal alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangına 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Antalya Büyükşehir belediyesine ait itfaiye müdahalede etti. Ekiplerin olay yerine kısa sürece ulaşması ve müdahale etmesi sonucu alevler daha fazla yayılmadan yangın söndürüldü.