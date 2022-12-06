Antalya'da kış lastiği denetimleri başladı

Trafik ekiplerince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, kış lastiği, radar, alkol, ışık ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza kesildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 28 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, okul servis araçları, ışıklı ve sesli uyarı işaretleri gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve dron ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; kış lastiği denetiminde 4 bin 445 araç denetlenerek 182 sürücüye, helikopter-drone denetiminde 275 sürücüye, radarla hız denetiminde ise 429 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.