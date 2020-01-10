Antalya'da kış ortasında bahar sevinci

Türkiye'nin birçok bölgesi kara kışa teslim olmuşken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahar havası hüküm sürüyor. Yağışların ardından tarlalarda açan ekşilik çiçekleri, görenlerin içini ferahlattı.

Pazarcı Mahallesi'nde bulunan Gazi Spor Salonunda voleybol kursuna katılan öğrenciler ve velileri, bahardan kalma günün tadını çiçek tarlalarında çıkardı.

Voleybol Antrenörü Mehmet Tuncer, öğrencilerin isteği üzerine kursu çiçek tarlasında devam ettirdi.

Öğrenci velilerinin de katıldığı etkinlikte öğrenciler bir süre çiçek bahçesinde voleybol antrenmanı yaptı. Öğrenciler daha sonra tarladan çiçek toplayarak ailelerine ve öğretmenlerine verdiler. Yanlarına davetsiz gelen bir köpekle de oynayan çocuklar oldukça eğlendi.

Öğrenci velisi Hüseyin İncir, güzel bir bahar mevsimi yaşadıklarını belirterek, “Çiçek bahçesine geldik, çalışmalarımızı burada devam ettirdik. Hava çok güzel. Şu an kış mevsimi ama biz burada baharı yaşıyoruz” dedi.

Antrenör Mehmet Tuncer, havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarıya çıktıklarını söyleyerek, “Hava çok güzeldi. Çocukların güneşli havadan faydalanması için dışarıya çıktık. Ortam güzel, hava güzel. Temiz hava alalım dedik, antrenmanımızı burada bitireceğiz inşallah. İç kesimler karla kaplıyken biz burada baharı yaşıyoruz. Bu imkandan faydalanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Bengisu Ertekin birkaç gündür yağışlı olan havanın dinmesiyle birlikte güneşin açtığını belirterek, “Çiçekler açtı tarlalarda. Biz de buraya geldik, antrenman yaptık, çiçek topladık. Böyle güzel bir gün geçirdik” şeklinde konuştu.

Havanın çok güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarıya attıklarını belirten öğrenci Zeynep Başekinci de çok eğlendiğini söyledi.

Öğrencilerden Azra Yıldırım ise, “Böyle bir iklimde yaşadığımız için kendimizi çok şanslı hissediyorum. Dışarıda eğlendik, antrenman yaptık, parmak pası çalıştık. Maç yaptık, koştuk” ifadelerini kullandı.

Antrenmanı çiçek tarlasında tamamlayan öğrenciler evlerinin yolunu tuttu.