Antalya'da kışın deniz keyfi

Soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, güneşin yüzünü gösterdiği birkaç saati fırsat bilenler Antalya'da denizin keyfini çıkardı.

Soğuk ve karlı hava Antalya'da da etkisini gösteriyor. 3 gündür devam eden yağışlı havanın ardından sabah saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahilinde denize girdi. Sahil kesiminde güneşlenen ve kitap okuyanların da olduğu görüldü. Güney Koreli çiftin öz çekim yapma çabaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Denize giren Şerafetttin Uysal, "Antalya'da her gün denize giriyoruz. Deniz suyu sıcak, soğuk olsa da biz alışkınız. Şehrimiz çok güzel bir yer, dört mevsim bir arada. Antalya'ya kış gelmiyor. 40 dakikaya yakın yüzdüm hiç üşümedim. Denize gelmezsem hasta olurum" dedi.