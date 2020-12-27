Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı

Antalya'da alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak ortalığı birbirine kattı. Bir polisin eline çarparak silahını düşüren sürücü, ara sokakta da etrafını saran polislere rağmen gazdan ayağını çekmeden yoluna devam etti. Aracın peşini bırakmayan ekipler sürücüyü kısa süre sonra Demokrasi Bulvarı üzerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Antalya'da dün gece Kepez ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Aracın plakası ve renginin diğer ekiplere bildirilmesi üzerine araç takibe alındı. Polis ekipleri otomobili Muratpaşa Mahallesi ara sokakta yol ortasında çalışır halde buldu. Ekipler dikkatli şekilde yaklaştıkları araçta sürücüden, otomobili stop edip aşağı inmesini istedi. Etrafının polis ekiplerince sarıldığını gören ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, ikazlara aldırmadı ve gaza basarak yoluna devam etti. Polis ekiplerinin uyarı amaçlı havaya ateş etmesine rağmen sürücü durmadı. Ekipler peşine düştükleri aracın Yeşilırmak Caddesi üzerine çıktığını görünce kapama noktası oluşturdu. Noktaya yavaşlayarak gelen sürücü durmasını istediği bir trafik polisinin de eline çarptı ve silahının yere düşmesine sebep oldu. Hızla kaçan sürücü yine uyarı atışlarına rağmen durmadı ve gözlerden kayboldu. Polisin aracın gidiş güzergahı üzerinde tedbir alan ekipler aracı çok geçmeden Demokrasi Bulvarı üzerinde yakaladı. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.